Quim Fontané participa en els «Natural Games»

Campió del món de caiac lliure el passat desembre a l'Argentina, i de la «Hurley Classic» el març a Anglaterra, el palista de Salt vol corroborar en el seu lideratge mundial guanyant els «Natural Games» que se celebren aquest cap de setmana a Milllau, prop de Montpeller. Fontané afronta la competició de kayak freestyle amb l'aspiració de revalidar el títol per segon any consecutiu després de la seva clara victòria de l'any passat. El francès Sébastien Devred i el nord-americà Dane Jackson, a qui Fontané li va treure el títol de campió del món a l'Argentina, seran els dos principals rivals del saltenc a Millau en una cita on Devreud va ser el tercer integrant del podi.