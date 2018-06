Els equips francesos destaquen entre els possibles rivals de l'Uni a l'Eurocup

Un bàsquet agònic de la montenegrina Jelena Dubljevic a Fontajau va deixar l'Spar Citylift Girona fora de les semifinals de l'Eurocup acabant el somni de lluitar per un títol europeu que s'havia començat a alimentar la setmana abans quan l'equip entrenat per Èric Surís havia guanyat el partit d'anada a la pista del Galatasaray. Les turques varen remuntar a Fontajau, amb el bàsquet final de Dubljevic, i setmanes més tard es proclamarien campiones de la competició superant el Perfumerías Avenida en semifinals i el Venècia Itàlia. La temporada vinent, l'Uni, amb l'afegit de l'experiència de nous fitxatges com Palau o Shay Murphy, tornarà a intentar arribar lluny en una nova edició de l'Eurocup en la que dijous vinent coneixerà els seus rivals a la primera fase.

Ahir, FIBA Europe va fer públic el noms dels 40 equips, 48 comptant els quatre que perdin l'eliminatòria prèvia de l'Europa League i els 40 que guanyin la prèvia de l'Eurocup, que disputaran la segona competició europea. A la primera fase, els clubs estan dividits en dues conferències per proximitat geogràfica i, per tant, l'Uni no es trobarà d'entrada amb cap equip turc que solen ser els més forts de la competició. Repeteix el Galatasaray, però també Mersin, Botas i Besiktas. De la mateixa manera, les gironines s'estalviaram viatjar a Rússia, Bielorússia, Polònia o Romania.

En la conferència 2, a més de l'Uni, destaquen els equips francesos: Tarbes, Lió, Landes i Montpeller; a més del tres hongaresos (Gyor, Cegled i Miskolc) i algun altre clàssic de l'Eurocup com Nymburk, Keltern o Uniao Sportiva. Un tema a tenir en compte és el dels vuit equips que juguen la prèvia de l'Eurolliga, perquè els perdedors van a parar a l'Euroucup i aquí hi un altre francès de nivell (Villenueve) i l'actual subcampió de la competició, Venecia. L'equip francès ha fitxat aquest estiu a dues jugadores de l'Uni: Shante Evanas i Magaly Mendi. La que segur que no tornarà a Fontajau és la bescanonina Queralt Casas que ha canviat el Landes pel Carolo que aquesta temporada vinent competirà a l'Eurolliga.

De la mateixa manera, l'Uni també es podria trobar amb algun equip del que han de jugar la prèvia de l'Eurocup. Entre aquests hi ha el Gernika, l'altre equip de Liga Femenina que disputa la competició, a més d'un altre francès, Nantes, i dos belgues; Namur i Liege.

A la primera fase de l'Eurocup els equips estan repartits en grups de quatre i els dos primer passen a les eliminatòries.