La cursa Beer Runners reuneix més de mig miler de corredors a Girona

Avui s'ha disputat a Girona la segona carrera de Beer Runners de 2018. Més de 500 corredors, entre ells alguns de molt experimentats i també d'altres que tot just s'han calçat avui les sabates d'esport per primera vegada, han participat en un recorregut de 5 quilòmetres pel passeig de la Devesa. A la cursa hi ha assistit l'atleta banyolina de 800 metres Esther Guerrero, convidada d'honor de la prova.

La carrera de Beer Runners a Girona és la primera vegada que es porta a terme en aquesta ciutat, gràcies al suport de l'Ajuntament i l'Associació de Cervesers d'Espanya. La iniciativa uneix dos aspectes fonamentals de la nostra cultura mediterrània: l'activitat física i l'acte social de compartir una cervesa. En aquest sentit, al finalitzar la carrera, tots els participants han pogut gaudir d'unes cerveses i tapes com a recompensa després de l'exercici.

Els corredors que s'han donat cita a la prova de Girona, a més de gaudir de la carrera i l'aperitiu, han volgut aportar el seu granet de sorra en l'aspecte solidari. Així, els atletes han aprofitat l'ocasió per col·laborar amb el Banc d'Aliments de la ciutat donant aliments no peribles que vagin destinats a persones amb escassos recursos econòmics.

Més enllà de les carreres, l'esperit Beer Runners s'ha estès per tot Espanya, a través dels grups locals, persones que organitzen les seves quedades a través de xarxes socials, surten a correr cada setmana, i després de l'exercici gaudeixen d'unes cerveses i d'unes tapes a l'empresa. A Catalunya hi ha grups en diferents punts com Tarragona, Barcelona i Girona. Actualment la comunitat Beer Runners compta amb més de 28.000 membres repartits per 78 grups locals que s'organitzen a través de xarxes socials per sortir a correr i compartir bons ritmes juntament amb unes tapes i una cervesa sempre de forma moderada.