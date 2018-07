El Tour veta la inscripció de Chris Froome

El britànic Chris Froome (Sky), quàdruple vencedor del Tour de França, no correrà aquest any la prova francesa. Ho avança el diari Le Monde, segons el qual els organitzadors de la cursa li prohibiran la participació pel cas del seu positiu per salbutamol en la passada Volta a Espanya. El cas de Froome, que és asmàtic i sempre ha defensat la seva innocència, està pendent dels recursos que ha presentat a l'UCI. Des de l'ashores, Froome ha tornat a competir amb regularitat i el maig passat va guanyar el Giro d'Itàlia.

Els organitzadors del Tour han comunicat de la seva decisió per carta a l'equip Sky, que encara té l'oportunitat de recòrrer la prohibició de la inscripció de Froome a la Cambra del Comitè Nacional Olímpic de l'esport francès (CNOSF) Arbitratge. La nova edició del Tour de França comença el dissabte 7 de juliol.