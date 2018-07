L'organització del Tour de França veta Chris Froome per a la propera edició

A cinc dies d'iniciar-se el Tour de França, la polèmica ja està servida. Chris Froome, el vencedor en quatre edicions (2013, 2015, 2016 i 2017) està sota vigilància per un positiu en Salbutamol que va donar en la passada Vuelta a Espanya. Aquest fet ha provocat que l'organització de la ronda gal·la hagi «vetat» la participació al ciclista britànic per a la propera edició.

La informació la va avançar el diari francès Le Monde i, segons el rotatiu, «per correu, els organitzadors han prohibit a l'equip Sky, d'alinear el seu corredor a la prova per protegir-ne la imatge, en raó de la investigació per dopatge oberta sobre la seva persona». Això va provocar una reacció immediata de l'equip britànic, que espera que el ciclista pugui disputar la prova.

«Confiem que Chris Froome disputi el Tour, ja que nosaltres sabem que ell no ha fet res malament», comentava el portaveu de l'equip al mateix rotatiu.

L'esposa i representant del ciclista, Michelle Froome, va afirmar, ahir, que Froome «sí que correrà» la propera edició del Tour «tot i que els organitzadors intentin prohibir-li-ho».

En una entrevista amb l'agència de notícies Reuters, Michelle Froome replicava les informacions que des del rotatiu francès assenyalaven que Amaury Sport Organisation (ASO), l'empresa propietària de l'esdeveniment, vol evitar que el ciclista britànic prengui la sortida el pròxim dia 7 de juliol.

Fa només tres dies que el mateix ciclista va mostrar la seva intenció de participar al Tour, insistint que té tot el dret a competir: «no puc veure, des d'aquest punt de vista, que a la gent li preocupi la imatge de l'esport. Sé que no he fet res dolent i des del principi, aquest ha estat sempre el meu punt de partida». «Per a mi seria molt difícil no córrer, sabent que no he fet res il·legal i que tinc tot el dret a competir, així que això és exactament tot el que faré», va afegir el britànic, que no està suspès perquè el seu cas no està tancat.

El ciclista de l'Sky pot ser absolt, però també pot ser sancionat amb dos anys sense poder córrer i a perdre el Giro aconseguit el passat mes de maig i la por dels organitzadors és d'un altre Tour en mans d'un ciclista sancionat.