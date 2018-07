Marc Márquez augmenta el seu lideratge vencent a la Catedral

Marc Márquez (Honda) va adjudicar-se una victòria al Gran Premi d'Holanda, disputat al circuit d'Assen. La prova va ser frenètica, amb moments de gran tensió i passades per al record en un grup capdavanter que havia arribat a ser de fins a vuit pilots.

A Márquez, que augmenta el seu avantatge en la classificació provisional del mundial fins als 41 punts respecte a l'italià Valentino Rossi (Yamaha), el van acompanyar al podi els també catalans Àlex Rins (Suzuki) i Maverick Viñales (Yamaha). El pilot gironí tornava a pujar al podi després de quatre curses sense fer-ho. De fet, aquesta temporada només havia acabat entre els millors en el Gran Premi de les Amèriques, disputat al circuit d'Austin. Això, però, no és obstacle perquè el rosinc, que ha puntuat a totes les curses aquesta temporada, es mantingui en el tercer lloc del mundial de pilots, a només sis punts del seu company d'equip, Valentino Rossi.

Amb l'apagada dels semàfors, Márquez va agafar la iniciativa, amb Lorenzo (Ducati) en segon lloc, tot i sortir des de la quarta línia de la graella. Lorenzo, però, volia més protagonisme i va aconseguir passar Márquez per l'interior, mentre Rossi, tercer, s'ho mirava a l'expectativa. Márquez, però, li va tornar l'avançament a la següent volta. A la quarta volta, però, Lorenzo, primer, Rossi després i, a l'inici de la cinquena, Dovizioso (Ducati), relegaven el de Cervera al quart lloc, però Márquez es refeia i s'enganxava al grup. Rere ells, un altre grup avançava esperant un error dels capdavanters. A meitat de carrera encara ningú havia aconseguit imposar el seu ritme, i els avançaments s'anaven succeint en una gran festa de la velocitat. Viñales es mostrava agressiu i, a la dinovena volta, va aconseguir encapçalar el grup i, a la volta 21, el rosinc i Márquez, sortien de la traçada quan lluitaven pel primer lloc, cosa que aprofitaven Dovizioso i Rossi per avançar-los. Márquez, però, va recuperar-se ràpid i a la següent volta va aconseguir tornar al capdavant de la carrera i va imposar un canvi de ritme per anar, tot sol, cap a la victòria, amb la qual cosa incrementava el seu avantatge al capdavant del Mundial.

Rossi, que anava segon a la penúltima volta, va sortir de la traçada en un revolt i va haver de remar de valent per perdre el mínim de punts respecte al de Cervera.

Això ho va saber aprofitar Maverick Viñales, que va situar-ser en segona posició, amb un perillós Àlex Rins (Suzuki) enganxat al darrere i que l'acabaria avançant a l'últim gir al circuit.

Dovizioso va quedar quart, per davant de Rossi, amb Jorge Lorenzo en la setena posició, Álvaro Bautista (Ducati) novè, Pol Espargaró (KTM) dotzè, el seu germà Aleix (Aprilia), tretzè, Dani Pedrosa (Honda), quinzè i Tito Rabat (Ducati), setzè.



Arenas puntua a Assen

El gironí Albert Arenas (KTM) va aconseguir sumar dos punts en finalitzar en catorzena posició en la cursa de Moto3. La cursa va ser guanyada per Jorge Martín, que, a més, va aprofitar la caiguda del líder, Bezzecchi, per avançar-lo al Mundial. A Moto2, Isaac Viñales (Kalex) va aconseguir acabar la carrera en 22è lloc. El líder segueix essent l'italià Francesco Bagnaia, que va guanyar la cursa.