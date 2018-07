LeBron James fitxa pels Lakers

L'aler estrella Lebron James va aclarir immediatament el seu futur al confirmar aquesta nit a través de la seva agència Klutch Sports Group que va arribar a un acord amb Los Angeles Lakers per quatre anys i 154 milions de dòlars.

Segons fonts periodístiques, l'últim any de contracte serà una opció per al jugador, però és el contracte més llarg que ha signat des del qual va acordar signar per sis amb els Heat el 2010. Els seus tres acords anteriors van ser de tres anys o menys.

La decisió de James, convertit en agent lliure des del passat 29 de juny, d'anar-se'n als Lakers converteix immediatament a l'equip angelí a aspirant al títol de lliga i fa més difícil i competitiva a la Conferència Oest.

Mentrestant, la competició en la Conferència Est perd a l'única gran estrella que tenien i incrementa encara més el gran desequilibri que existeix en la competició de la lliga amb la de l'Oest, on hi ha els actuals campions, els Warriors de Golden State, i els Rockets de Houston, que també estaven interessats en el fitxatge de James, de 33 anys.

Amb la seva marxa com a agent lliure, James deixa als Cavaliers de Cleveland, l'equip de la seva ciutat natal, per segona vegada en la seva carrera, encara que havia declarat la seva intenció de concloure la carrera amb l'equip que el va veure debutar a la NBA.

Però ara, després de quatre anys completats en la seva segona etapa, el guanyador de quatre premis de jugador més valuós i 14 vegades seleccionat al Partit de les Estrelles ho fa amb la promesa complerta d'haver-los donat el seu primer títol de lliga, el que van aconseguir en les Finals de la NBA del 2016 en vèncer els Warriors i haver portat l'equip a quatre Finals consecutives.

"Gràcies Northeast Ohio per unes increïbles 4 temporades", va dir James a Instagram, en un missatge que va acompanyar una foto de la desfilada de la victòria dels Cavaliers a la NBA 2016,

L'estrella va lliurar el primer campionat a la ciutat, obsessionada amb un títol nacional en els esports professionals, en 52 anys i ho va fer amb entusiasme, ajudant als Cavaliers a convertir-se en el primer equip en la història de les Finals de la NBA a recuperar-se d'un dèficit de sèrie de 3-1 per guanyar-ho tot.

L'equip al que va derrotar, els Warriors, havien aconseguit la millor marca de temporada regular en la història de la lliga amb 73-9. Ara James deixa la franquícia com el seu líder en gairebé totes les principals categories estadístiques: jocs jugats, punts, rebots, assistències i robatoris.

James es convertirà en el primer jugador en la història de la NBA a liderar una postemporada en anotacions i després canviar d'equip en la següent temporada baixa.

Però ara el seu futur estarà a Los Angeles, amb els llegendaris Lakers, guanyadors de 16 títols de lliga, segons en la llista de tots els temps, només superats pels Celtics de Boston que tenen 17 i són els líders.

El seu objectiu serà tornar a donar-los un títol de lliga als Lakers i alhora tenir la possibilitat d'unir-se als jugadors Robert Horry (Rockets, Lakers i Spurs) i John Salley (Pistons, Bulls i Lakers) com els tres únics que han aconseguit tres títols de la NBA amb tres equips diferents.

James va aconseguir dos títols amb els (2012, 2013) i els Cavaliers (2016). Només conèixer el fitxatge de James pels Lakers, la casa d'apostes de Las Vegas van posar a l'equip angelí entre els favorits a lluitar pel títol de lliga al costat dels Warriors i Rockets.

Els preus de les entrades per veure els Lakers també s'han incrementat en StubHub causa de la presència de James i ja hi ha una persona que va pagar 188.781 dòlars per quatre entrades que es troben a la part baixa de la pista.