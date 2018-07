Verstappen guanya i Vettel es posa primer al Mundial

Max Verstappen (Red Bull) va aconseguir ahir guanyar el Gran Premi d'Àustria de Fórmula1, disputat al circuit Projekt Spielberg, a Àustria. Verstappen va aconseguir la victòria per davant dels pilots de Ferrari Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. De retruc, gràcies a l'abandó del líder del Mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), Vettel passa a liderar la classificació de pilots, amb un punt més que el britànic. La participació espanyola va acabar amb Fernando Alonso (McLaren) a la zona dels punts, amb un vuitè lloc, per davant dels dos Sauber, mentre que Carlos Sainz (Renault) va finalitzar el Gran Premi en dotzena posició.

Els dos cotxes de Mercedes encapçalaven la graella de sortida i tot feia pensar que es repetiria la història de les últimes quatre edicions d'aquest Gran Premi, dominat per l'escuderia alemanya des del 2014. Res més lluny de la realitat: Bottas feia una sortida lenta i era avançat pel seu company d'equip, a més de Kimi Raikkonen i Max Verstappen.

Niko Hulkenberg (Renault) va ser el primer a abandonar una cursa molt moguda, en la volta 12. Bottas havia aconseguit posar-se tercer quan va tenir una pèrdua en la pressió hidràulica, provocant-li problemes a la direcció i als frens, havent d'abandonar la carrera.

Això provocava un gir en les estratègies i Raikkonen, Verstappen i Vettel varen aprofitar per entrar a canviar els pneumàtics, posant tots el compost més tou per aguantar fins al final de la carrera. Hamilton, que veia que perdia temps, va entrar a la volta 26, però va entrar en quarta posició, per davant de Vettel.

La batalla del podi la protagonitzaven Raikkonen i Ricciardo, tot i que ell patia problemes a les rodes i, a la volta 55, va haver d'abandonar per un trencament del motor. Vettel, a més, en aquest moment va aprofitar per avançar Hamilton.

Els compostos de Pirelli van donar problemes a més d'un pilot, amb l'aparició de punts recremats al compost, l'anomenat blistering. Carlos Sainz va ser un dels pilots afectats i va quedar-se fora dels punts, tot i que no era un Gran Premi massa favorable per als seus interessos.

A set voltes per al final, el cop d'efecte definitiu d'Àustria. Una pèrdua de pressió a la bomba de gasolina obligava Lewis Hamilton a abandonar i deixar el lideratge del Mundial en mans de Vettel.



Alonso, content amb les rodes

Fernando Alonso va atribuir al fet de no haver tingut problemes amb els pneumàtics l'haver aconseguit puntuar: «després de l'aturada la gent ha començat a tenir problemes de blistering a les rodes del darrere i nosaltres no. Gràcies a això hem començat a remuntar». De la seva banda, el madrileny de Renault Carlos Sainz va patir l'altra cara de la moneda, confiava a «haver pogut completar la remuntada si hagués tingut un bon ritme de carrera i no se m'haguessin degradat tant els pneumàtics».