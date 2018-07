Fontajau frega el ple a cinc dies de l'estel·lar partit dels germans Gasol

El pavelló de Fontajau frega el ple a cinc dies de l'estel·lar partit que enfrontarà Marc i Pau Gasol a Girona per rememorar l'All Star del 2015 quan tots dos es varen enfrontar a Nova York, jugant un a cada conferència. Cada un d'ells ha confeccionat un equip amb algunes de les estrelles més importants del bàsquet europeu i de l'NBA en un esdeveniment que promet bàsquet gurmet per als bons aficionats. Avui ja només hi ha disponibles mig miler de les 5.000 localitats que s'havien posat a la venda el mes passat, la majoria corresponents a la grada jove, les que tenen el preu més econòmic (20 euros). El salt inicial entre Marc i Pau al Madison és una imatge icònica del bàsquet català que es tornarà a repetir diumenge a les 8 del vespre a Girona. Les darreres localitats es poden aconseguir a través de la plataforma Koobin o des de la pàgina web creada per a l'ocasió: pauvsmarc.com.

La previsió dels organitzadors és que s'acabi penjant el cartell d'esgotades les localitats i que el pavelló de Fontajau registri un ple absolut amb 5.040 espectadors. Com en les grans ocasions. El preu de les entrades oscil·la entre els 20 i els 50 euros i tots els beneficis econòmics que es generin revertiran en clubs de bàsquet base amb pocs recursos, a través de la fundació que tenen els dos germans (Gasol Foundation). Des del primer dia que van sortir a la venda els tiquets, la resposta dels seguidors va ser molt bona, i a mida que s'han anat confirmant els noms de les figures que acompanyaran Marc i Pau Gasol sobre el parquet de Fontajau, l'expectació ha anat in crescendo.

L'escorta dels Minnesota Timberwolves Jimmy Butler és un dels noms més destacats de l'equip del germà gran de Marc Gasol. Butler va coincidir dos anys amb Pau a Chicago i va ser membre del Dream Team dels Estats Units que va guanyar l'or olímpic a Rio de Janeiro. Ha disputat quatre cops l'All Star de l'NBA. Al seu costat també hi seran Juancho Hernangómez (Nuggets), Felipe Reyes (Madrid), Pierre Oriola (Barça), Ricky Rubio (Utah Jazz) i el seu excompany als San Antonio Spurs David Lee, ara ja retirat. També figurarà en aquest equip Àlex Mumbrú, que va anunciar la retirada al final de la temporada passada, sent capità del Bilbao.

Fernando San Emeterio (València), Víctor Claver (Barça), Sergi Llull (Madrid), Juan Carlos Navarro (Barça), Jordi Trias (Manresa) i Víctor Sada són els noms que ha reclutat Marc Gasol. Encara falta anunciar dos jugadors més per equip, per completar una autèntica constel·lació d'estrelles reunides a Girona. El partit és l'activitat més destacada però al seu voltant n'hi haurà d'altres, relacionades amb el bàsquet, com ara una fan zone, concursos d'habilitats, competicions 3x3 i exhibició d'esmaixades i tirs impossibles.