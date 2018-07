L'Olot presenta la nova campanya amb l'objectiu d'arribar a 1.500 socis

L'Olot va donar tret de sortida ahir a la campanya d'abonaments per al curs 2018/19, en una roda de premsa que va tenir lloc a l'Estadi Municipal. L'objectiu del club és arribar als 1.500 socis, amb un projecte esportiu basat en els futbolistes gironins. Segons van explicar, ara els garrotxins disposen d'una massa social per sobre dels 1.200 abonats.

Amb la presència del president, Joan Agustí, i del directiu de comunicació, Jordi Reyes, el club va presentar la nova campanya de socis amb avantatges especials i promocions per a tots aquells que disposin del carnet.

Agustí va dir que «amb tota la humilitat» s'espera que aquest «sigui un dels millors projectes del futbol català». I és que, a part de donar molta importància als socis, el club de la Garrotxa pensa en una plantilla amb «jugadors de proximitat i de la província, un projecte que no existeix a casa nostra».



Un projecte ambiciós i arrelat

Excepte l'abonament del jubilat a tribuna, que puja 10 euros, la resta manté el mateix preu. «Intentarem que tothom qui vulgui es pugui fer soci. Les quatre promocions que oferim als socis donen molts més diners del preu que té el carnet. Hem lligat acords amb Xàrtic, Bonpreu i Esclat, CaixaBank i la benzinera Geckoil, on es poden aconseguir importants descomptes», comentava Reyes. Les quotes oscil·len entre els 35 i els 340 euros en funció de la ubicació a general, tribuna, protector o llotja. A més hi ha la variable de l'edat -júnior o jubilat.

Sota el lema «La farem grossa», l'Olot va expressar la seva intenció de créixer. Reyes va afegir: «Ens agradaria arribar als 1.500 socis, ara rondem els 1.260. Això és tan ambiciós com crear una selecció gironina a Segona B. Provarem de trencar aquest sostre». «És un projecte molt bonic, com el de l'Athletic. Cal donar-li suport, ja que tindrà un llarg recorregut. És atractiu per a totes les persones properes a l'Olot i al futbol gironí. Per això, posem totes les facilitats als qui vulguin formar part d'aquesta família», va sentenciar Agustí. Per aquesta temporada l'Olot va anunciar que ampliarà la zona de tribuna, que s'havia quedat petita.