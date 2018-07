La Unió Ciclista Internacional ha anunciat el tancament sense sanció dels procediments disciplinaris oberts contra Chris Froome (Sky), pel seu positiu per salbutamol a la passada Vuelta. D'aquesta manera manté el triomf a la ronda espanyola i el recent del Giro d'Itàlia i té via lliure per disputar el Tour de França, que començarà dissabte. L'UCI accepta la informació rebuda de l'Agència Mundial Antidopatge, que ja havia anunciat que no veia punible el cas.