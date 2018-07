L'Spar Citylift Girona va renovar ahir per desè any consecutiu el conveni de col·laboració amb el Centre Comercial per impulsar el bàsquet femení a la demarcació. D'aquesta manera, l'Espai Gironès tindrà presència a les equipacions i a Fontajau. El primer acord, que s'ha anat renovant, es va signar la temporada 2008/09. «És un orgull que empreses gironines creguin en el nostre projecte i ens ajudin a donar-li continuïtat», va assenyalar el president, Cayetano Pérez.