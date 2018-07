Éric Abidal i el Barça neguen qualsevol tipus d'irregularitat en el trasplantament de fetge

L'exjugador francès del Barça Éric Abidal i el club han desmentit aquest dimecres al migdia qualsevol tipus d'irregularitat en el trasplantament de fetge per a l'actual secretari tècnic del primer equip. Alhora, lamenten que la informació sobre aquesta suposada irregularitat extreta d'una conversa telefònica de Sandro Rosell faci dubtar de l'honorabilitat de totes les persones i institucions implicades.

la Fundació Eric Abidal ha desmentit "categòricament" en nom del jugador aquestes informacions, i assegura que tot el procés del trasplantament es va "adequar als procediments i protocols establerts". La fundació lamenta que es posi en dubte l'honorabilitat de tots els implicats en el procés, a qui "Eric Abidal professa una gran admiració i un enorme agraïment, en especial al donant, el seu cosí Gerard".

Per la seva banda, el club també ha desmentit qualsevol tipus de "fet irregular" i ha lamentat que la informació del diari digital "ometi un fet transcendent com l'arxivament d'aquesta causa per un jutjat de Barcelona el 18 de maig passat, circumstància que perjudica l'honorabilitat" de l'actual secretari tècnic del primer equip de futbol, de les organitzacions vinculades als trasplantaments, del club i del seu expresident Sandro Rosell. De fet, l'entitat lamenta "profundament el poc rigor" en la difusió d'informacions relatives a un "tema tan sensible". Per últim, reafirma el seu compromís amb Éric Abidal i la seva fundació "per contribuir a millorar la vida de nens i joves afectats per tractaments mèdics similars".