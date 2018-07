L'exjugador de l'Olot David Bigas té una proposta del Vicenza italià

Lliure de contracte després de tancar la seva etapa a l'Olot, el futur de David Bigas podria ser no només lluny de les comarques gironines sinó també de Catalunya. Segons informava el setmanari Empordà, el lateral esquerre peraladenc ha rebut una proposta del Vicenza de la Sèrie C italiana (l'equivalent a la Segona Divisió B) que li ofereix la possibilitat de tastar el Calcio i viure una experiència a l'estranger.

Bigas, de 24 anys, ha jugat les tres darreres temporades a l'Olot. El curs passat va començar de titular amb Martín Posse però no va ser indiscutible per Raúl Garrido. De totes maneres va acabar jugarntuna bona xifra de partits (22) en total. Format al planter del Peralada, amb qui va debutar quan era juvenil a Primera Catalana, va passar al Juvenil del Girona on va acabar la seva etapa de formació. Bigas fins i tot va tenir l'oportunitat de debutar amb el primer equip blanc-i-vermell a les ordres de Pablo Machín. El de Peralada va disputar dos partits de Lliga i dos de Copa del Rei la temporada 2014-15. Aquell mateix curs va finalitzar-lo cedit a Segona B al Sant Andreu. La temporada següent (15-16) va començar-la a l'Hospitalet però veient que no gaudia dels minuts que desitjava va acceptar l'oferta de l'Olot al mercat d'hivern. A la Garrotxa s'hi ha estat dues temporades i mitja fins que el passat 30 de juny va acabar contracte i va quedar desvinculat de l'entitat. Caldrà veure ara si les negociacions amb el conjunt vènet arriben a bon terme i Bigas acaba fent el salt al Calcio de la mà del conjunt biancorosso.