L'Uni ja coneix els possibles rivals que es trobarà a la propera Eurocup

Toqui qui toqui, l'Spar Citylift tornarà a anar a totes. Demà, en el sorteig que farà la FIBA Europe, es coneixeran els seus rivals a la primera fase de l'Eurocup 2018/19 i, tenint en compte les darreres incorporacions a l'equip -com Laia Palau o Shay Murphy, entre d'altres-, l'Uni té la intenció de superar amb èxit aquest primer repte.

El sistema amb dues conferències geogràfiques evitarà que les gironines es trobin els potents equips turcs com el Galatasaray, que va ensorrar el seu somni de lluitar per un títol europeu en la passada edició. Les turques varen eliminar l'equip d'Èric Surís, que havia guanyat el partit d'anada, amb una remuntada agònica a Fontajau.

Tanmateix, l'Uni no ho tindrà gens fàcil. A la seva conferència (2), pot trobar-se amb equips de la punyent lliga francesa com el Tarbes o el Lió. A banda dels tres hongaresos -Miskolc, Györ i Cegled- i algun altre clàssic com per exemple el Nymburk txec o l'Uniao Sportiva de Portugal. Les gironines també podrien enfrontar-se amb els equips guanyadors de la prèvia de l'Eurocup que disputaran Nantes, Namur, Gernika -l'altre equip de la Lliga Femenina que juga la competició- i Liege.



La revolució de l'equip

L'arribada de Murphy i Palau a Fontajau representarà un revulsiu per a l'equip de Surís, que també té assegurada la continuïtat de peces clau durant el curs passat com Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch. A més de la incorporació de Bea Sánchez i Keisha Hampton, que han permès fer un pas endavant.

Per quart any consecutiu, l'Spar Citylift s'enfrontarà a la competició europea combinant-la amb la Lliga Femenina. De moment, el torneig continental pot portar les gironines fins a França o Hongria, entre d'altres.