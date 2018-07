Retorn a les banquetes 12 anys després de deixar el Girona FC

Membre del cos tècnic de Josep Guardiola des del 2007 i mà dreta del de Santpedor des que va acceptar acompanyar-lo al Bayern de Munic el 2013, Domènec Torrent ha decidit enguany tornar als orígens. Des de fa tres setmanes torna a viure les sensacions de dirigir un equip com a primer entrenador, un càrrec que no exercia des que va fer-ho al Girona la temporada 2005-06. Aquell curs, el conjunt de Montilivi va quedar campió de Tercera Divisió però va caure a l'eliminatòria final d'ascens contra l'Eldenc. Torrent viu «apassionadament» l'experiència de dirigir el New York City i lluitar pel títol de l'MLS. A la plantilla del conjunt americà hi ha un vell conegut seu, David Villa, amb qui va coincidir a la seva etapa al Barça i que li ha passat molt bones referències del club i de la vida a Nova York.