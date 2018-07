La justícia va arxivar la suposada compra il·legal d'un fetge per a Abidal

El jutjat d'Instrucció número 28 de Barcelona va arxivar a principis d'any una investigació sobre l'expresident del Barça Sandro Rosell al voltant d'una presumpta compra il·legal d'un fetge per a l'exjugador del Barça Eric Abidal, que va patir un tumor durant la seva etapa quan era integrant de la plantilla del primer equip i va necessitar un transplantament el 2012. Així ho han explicat aquest dimecres al matí fonts judicials després que aquest matí 'El Confidencial' publiqués que unes converses telefòniques entre Rosell i un altre interlocutor en què l'exdirigent blaugrana admetia que s'havia adquirit l'òrgan de manera il·legal, tot i que en el seu moment s'havia explicat que un cosí li havia donat part del seu fetge.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'Instrucció número 28 va rebre fa poc més d'un any una inhibició de l'Audiència Nacional en relació a aquest cas, que implicaria Sandro Rosell, empresonat preventivament fa més d'un any a Soto del Real per dos presumptes delictes blanqueig de capitals i organització criminal transnacional. El jutjat barceloní va iniciar una investigació que no va permetre trobar cap delicte i, amb l'informe favorable de la Fiscalia, va arxivar el cas a principis d'any.

Aquest dimecres, 'El Confidencial' ha publicat que en quatre converses entre Rosell i un suposat col·laborador s'admetia que s'hauria pagat per la compra il·legal d'un fetge per a Eric Abidal després de recaure del càncer de fetge que patia i de necessitar un transplantament. En aquestes converses, l'interlocutor criticava Abidal per la reacció que havia tingut després de comunicar-li que havia de deixar la plantilla blaugrana i Rosell s'hi referís com a "un tio a qui li hem salvat la vida".

La defensa de Rosell espera el desmentiment de l'Hospital Clínic

La defensa de Sandro Rosell ha afirmat aquest dimecres al matí després de conèixer la informació del digital que no tenia coneixement dels fets. "Ni de si són certs, ni quin jutjat instrueix ni per què se'n té coneixement un any després", ha afegit en un breu comunicat, en què també afirma que espera el desmentiment de l'Hospital Clínic, que és el centre on Abidal va ser intervingut.

"És del tot estrany pensar que es pot comprar un fetge il·legal i trasplantar-lo en un hospital públic com és l'Hospital Clínic", reitera la defensa de l'expresident blaugrana.