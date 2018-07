Torrent i l'ambició de guanyar l'MLS amb el New York City

Fa cosa d'un mes, durant la primera edició de la Gala del Futbol Gironí celebrada a la seva localitat, Santa Coloma de Farners, Domènec Torrent va rebre el premi al millor entrenador gironí. Mà dreta de Josep Guardiola al Bayern de Munic i al Manchester City des de fa uns quants anys, el seu nom es va vincular al Girona després que Pablo Machín decidís no continuar a Montilivi i acceptar l'oferta «irrebutjable» del Sevilla. Torrent, que ja va entrenar el Girona uns mesos el 2005 i el curs 05-06 sencer, mai ha tancat la porta a tornar a dirigir l'equip blanc-i-vermell, però ara considerava que no era el moment. Finalment, Quique Cárcel es va decantar per Eusebio Sacristán i Torrent semblava que encetaria la seva tercera temporada al costat de Guardiola al Manchester City. Tanmateix, la proposta per part del City Group d'agafar el relleu de Patrik Vieira i fer-se càrrec del New York City va fer-lo fer un pas endavant i tornar al món de les banquetes com a primer entrenador. Quinze dies després, Torrent ja és el boss del New York City. Les bones referències que Guardiola li havia donat la ciutat i que David Villa, actual jugador, del club van fer que Torrent fes cas als seus consells. «No t'ho pensis!», li van dir tant Guardiola com Villa. I Torrent s'hi va llançar de caps. «No va ser difícil prendre la decisió», ha assegurat.

De moment els resultats són una victòria contra Toronto (2-1) i una derrota contra Chicago Fire (3-2) a l'espera del derbi de diumenge a la matinada (01.00 a Catalunya) contra New York Red Bull. Un matx que pot ser decisiu en la lluita pel títol de l'MLS ja que Red Bull és segon i el City, tercer. Per davant, un pèl més destacat, hi ha Atlanta. «Amb en Pep, en Txiki i en Ferran (Soriano) parlàvem sovint del New York City i sabia que hi havia bon equip. El que he vist des que vaig arribar és que hi ha molta qualitat que, per mi, és el més important», assegura Torrent en una entrevista al lloc web del club americà. El tècnic colomenc es mostra ambiciós i il·lusionat en aquesta seva nova etapa professional. «L'objectiu és intentar guanyar l'MLS. Els jugadors tenen qualitat per guanyar alguna cosa».

Torrent –o Dome, com demana que l'anomenin mitjans, aficionats i jugadors– viu amb intensitat els seus primers dies a Nova York. Hi havia estat uns quants cops en gires que havia fet amb el Barça, Bayern i City i se n'havia enamorat en un viatge que va fer amb la família. «M'agrada el bàsquet, el jazz, el bon menjar. Aquí tot és possible. Guardiola hi va viure un any i em va dir que era la millor ciutat del món per viure», explica. El selvatà explica que s'ha sorprès molt del nivell de l'MLS. «Villa ja em va avisar. L'organització és molt bona, com la d'altres països o fins i tot millor. Cada any fan passos endavant», detalla.

Deu anys al costat de Guardiola han fet que la filosofia de Torrent sigui la mateixa del de Santpedor i, per extensió, del City Group. «És clar que vull tenir la pilota però el més important és atacar ràpid i robar-la de pressa quan no es té. M'agrada jugar d'aquesta manera tot i que introduïrem petits canvis perquè també m'agrada millorar sempre», diu.