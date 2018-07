Abidal demana respecte cap al seu cosí amb una foto a l'hospital després del transplantament

L'exjugador francès del Barça Eric Abidal ha publicat aquest dijous una imatge a Twitter al costat del seu cosí recuperant-se del trasplantament de fetge després que ahir 'El Confidencial' expliqués que s'investigava si l'òrgan s'havia obtingut de forma il·legal ja que s'havia interceptat una conversa entre l'aleshores president blaugrana, Sandro Rosell, i un interlocutor en què s'admetia aquesta possibilitat. "Amb la publicació d'aquesta imatge vull demanar respecte cap al meu cosí Gerard i demanar la seva honorabilitat", ha assenyalat l'actual secretari tècnic del Barça en una piulada, on també ha volgut denunciar que alguns mitjans "segueixin posant en dubte la legalitat d'una intervenció que em va salvar la vida". "Ja n'hi ha prou!", ha exclamat.





Con la publicación de esta imagen quiero pedir respeto hacia mi primo Gerard y defender su honorabilidad.

Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida¡Basta ya! pic.twitter.com/d8Nui1bJWQ — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 5 de julio de 2018



El mateix jugador, la seva fundació i el Futbol Club Barcelona van negar qualsevol tipus d'il·legalitat en la intervenció, mentre que el TSJC va afegir que el jutjat número 28 havia iniciat una investigació però l'havia arxivat. Per la seva banda, l'Organització Nacional de Transplantaments (ONT) i la Conselleria de Salut van assegurar aquest dimecres que el trasplantament va seguir la legislació vigent, segons la informació de la que es té constància actualment. No obstant això, han obert una investigació interna per conèixer els detalls del cas.L'Hospital Clínic de Barcelona va afirmar que "segueix tots els procediments establerts per la normativa vigent en matèria de trasplantaments, tant de donant cadàver com de donant viu" i que "aquest trasplantament es va efectuar en el moment que es van completar tots els passos previstos a la normativa legal i amb les aprovacions pertinents".