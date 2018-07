Banyoles torna a ser capital europea del triatló, amb uns 3.000 participants

La capital del Pla de l'Estany tindrà triple cita amb el triatló aquest cap de setmana. Per vuitè any consecutiu, Banyoles torna a destacar en aquesta disciplina i els dies 7 i 8 de juliol acollirà el classificatori europeu per als Jocs Olímpics de la Joventut 2018, que se celebraran a Buenos Aires el mes d'octubre vinent. A més de la prova internacional, que reunirà esportistes de més de 30 països del continent europeu, a la ciutat també hi tindran lloc el Campionat d'Espanya de triatló i aquatló. En total, es preveu reunir al voltant d'uns 3.000 triatletes.

Tenint en compte que cada continent té un classificatori i que a Europa serà Banyoles, aquesta serà la prova més destacada de tot el cap de setmana. El classificatori europeu per als JJOO de la Joventut 2018, que se celebren cada quatre anys, es dividirà en tres competicions: les proves masculina i femenina que tindran lloc el dissabte 7 i els relleus mixtos el diumenge 8. A les proves, organitzades pel Comitè Olímplic Internacional, hi participaran atletes internacionals menors de 18 anys. Els de Buenos Aires seran els tercers Jocs Olímpics de la Joventut, després dels de Singapur (2010) i Nanquín (Xina, 2014).

Pel que fa al Campionat d'Espanya, aquest es repartirà entre la competició de triatló del dissabte i la d'aquatló de diumenge. La primera, organitzada per la Federació Espanyola de Triatló, constarà en un triatló en distància esprint i serà dividida en les categories cadet, júnior, grups d'edat i elit, on es podran veure els millors 100 atletes nacionals, masculins i femenins.

La segona, i última prova de l'esdeveniment, se celebrarà diumenge. El Campionat d'Espanya d'aquatló presentarà les mateixes categories que el triatló –a les quals s'afegeixen els paratriatletes– i inclourà natació i cursa a peu. A diferència del triatló, no hi haurà bicicleta.

El triatleta de Castellfollit de la Roca Genís Grau tornarà a disputar la nova edició del Campionat d'Espanya després de fer un bon paper en les competicions de l'any passat. Grau va quedar onzè de 94 participants en la prova de triatló esprint amb un temps de 53 minuts i 48 segons, gairebé a un minut del guanyador; en aquatló, el de Castellfollit va ser vuitè entre els 96 atletes que hi participaven, amb un registre final de 30 minuts. Grau, que competeix al Prat Triatló en la seva primera temporada en absoluta, va retornar a les competicions de triatló el passat mes de març després de patir una greu lesió a la ròtula que el va tenir tres mesos aturat. L'olotí Aleix Domènech també hi participarà.



Afectacions al trànsit

Els campionats de triatló ja compten amb més de 100 voluntaris, que vetllaran perquè tot segueixi el seu transcurs a la perfecció. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, va agrair la seva tasca desinteressada any rere any remarcant que «sense ells el triatló de Banyoles no seria possible».

Hi haurà afectacions al trànsit i per això l'Ajuntament ha iniciat una campanya informativa per alertar els veïns i intentar minimitzar els efectes dels talls de trànsit. Entre dissabte i diumenge es veuran interceptades la carretera GIP-5121 de Banyoles a Esponellà, la carretera de circumval·lació de l'Estany (GIV-5248) i un tall de la C-150. Respecte als carrers on se celebrin proves, només hi podran accedir els veïns i veïnes.