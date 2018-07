Roger Federer va superar sense problemes la segona eliminatòria del torneig de Wimbledon després de derrotar ahir l'eslovac Luckas Lacko en tres sets per 6-4, 6-4 i 6-1. El suís, que va tenir-ne prou amb trenta minuts per adjudicar-se el primer set, no va concedir cap pilota de break a Lacko. L'actual campió també va trencar aviat en el segon per deixar sentenciat un duel sense emoció. El rival de la pròxima ronda sortirà del duel entre Karlovic i Struff.