L'Eurocup tornarà a portar l'Spar Citylift Girona a les Açores contra l'Uniao Sportiva

L'Spar Citylift Girona es retrobarà en la propera edició de l'Eurocup l'Uniao Sportiva de Portugal, amb la qual cosa haurà de tornar a afrontar un viatge a les illes Açores. Aquest equip ja va coincidir amb l'Uni en la fase de grups de fa dues temporades, i les gironines no van tenir cap problema per derrotar-lo amb facilitat tant a Fontajau com a fora de casa. Els altres rivals de l'equip d'Èric Surís seran l'Uni Gyor hongarès i el vencedor de la prèvia entre el Namur belga i el Gernika. Curiosament l'Uni també va coincidir amb el conjunt basc a la fase de grups la temporada passada.

La FIBA ha fet el sorteig de l'Eurocup aquest migdia, dividint els 20 equips d'aquesta conferència en 4 grups. L'Uni ha quedat situat al grup A. De fet la seva bola ha sigut la primer bola que ha aparegut en aquesta part del sorteig.