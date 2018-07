El Llagostera, l'únic equip del grup català de Tercera que no té entrenador

A finals de maig, ara ja fa més d'un mes, Òscar Álvarez posava el punt final a la seva breu etapa al capdavant del Llagostera, després d'un any irregular que va acabar amb l'inevitable descens de categoria. Havia passat només una setmana després d'aquell fatídic partit a Merkatondoa que el club es posava a treballar ja en la confecció de la plantilla per encarar amb garanties el retorn a la Tercera Divisió. Una de les primeres decisions va ser la del relleu a la banqueta. Álvarez marxava -sense abandonar l'entitat, això sí-, però des d'aquell anunci encara no s'ha fet públic qui en serà el substitut. En més d'una ocasió, el director esportiu Oriol Alsina ha reconegut obertament que la tria del nou tècnic va per llarg i que la prioritat és la de construir un equip el més competitiu possible. Al peu de la lletra s'ha seguit des de Llagostera. Tant, que el gironí és l'únic equip del grup català de la Tercera Divisió que encara no ha confirmat qui l'entrenarà.

Dels 21 conjunts que aquesta propera temporada hi competiran, n'hi ha sis que compten amb un nou inquilí a la banqueta: Ascó (Leo López), Europa (David Vilajoana), Figueres (Joan Esteva), Fundació Esportiva Grama (Toni Díaz), Pobla de Mafumet (Alberto Gallego) i Santboià (Juan Camilo Vázquez). El setè en discòrdia serà el Llagostera, que encara no ha fet pública la identitat del nou entrenador. La resta d'equips mantenen el seu tècnic. És el cas del Castelldefels (Miki Carrillo), Cerdanyola (Toni Carrillo), Granollers (José Solivelles), Horta (Nacho Castro), L'Hospitalet (Xavi Molist), Martinenc (Miguel López), Prat (Pedro Dólera), Reus B-Cambrils (Albert Company), San Cristóbal (Oliver Ballabriga), Sant Andreu (Mikel Azparren), Santfeliuenc (Andrés González), Sants (Tito Lossio), Terrassa (Cristian García) i Vilafranca (Iván Moreno).