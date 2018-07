Fornells serà l'escenari de la cloenda de l'Open BTT Girona 2018 - Càrniques Celrà que finalitzarà en circuits situats al voltant de la zona esportiva. El Club BTT Fornells ha preparat dos tipus de circuit que permetran fer les curses de promoció de manera més separada. Hi ha tres circuits previstos amb 7 quilòmetres pels grans -amb tècnica i trams trencacames-, 2 quilòmetres per als principiants i alevins, i d'1 quilòmetre o 500 metres per als petits.