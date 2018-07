Oriol Paulí és la gran estrella en el campus del CB Salt

El gironí Oriol Paulí, jugador de l'ACB amb el Gran Canaria i de la selecció espanyola absoluta, ha visitat aquesta tarda el Tecnisalt Basekt, campus del CB Salt, on ha causat molta expectació entre els gairebé 45 nens i nenes que hi han participat.

L'aler ha explicat la seva experiència professional i no ha dubtat en respondre totes les preguntes que els més petits han aprofitat per fer-li. "Vaig començar jugant als Maristes, on estudiava, i ara fa quatre anys que vaig complir el meu somni: jugar a l'ACB. El Gran Canaria em va donar l'oportunitat i no vaig dubtar-ho", ha explicat Paulí.

La jornada ha seguit amb un entrenament i un showtime, on Paulí ha deixat a tothom bocabadat. "És un jugador que transmet molt els valors del bàsquet. Va començar del no res i ha arribat molt lluny. Valorem molt que vingui al campus i doni una lliçó als nostres jugadors i jugadores", ha expressat el corrdinador del club, Albert Maruny.

Paulí, que va formar-se als Maristes i Verduna, va fitxar pel FC Barcelona amb 12 anys i s'hi va estar fins als 20, quan va decidir fer el salt a l'ACB amb el Gran Canaria. El gironí també destaca a la selecció espanyola, amb la qual va debutar el novembre de 2017 en un partit classificatori pel Mundial de la Xina 2019, gràcies a les finestres de la FIBA.