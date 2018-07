El Sevilla de Pablo Machín es posa en marxa

Pablo Machín ha dirigit aquest matí el seu primer entrenament al Sevilla Futbol Club. El tècnic sorià, que fa un mes va anunciar la seva marxa de Montilivi, s'ha vist obligat a iniciar la pretemporada abans del normal perquè el seu nou club començarà la competició oficial a finals d'aquest mes de juliol. La setena plaça que va aconseguir la passada temporada a la lliga, el força a jugar fins a tres rondes prèvies per arribar a la fase de grups de l'Europa League.



La temporada pels andalusos serà molt llarga i necessitaran una bona preparació física per mantenir un nivell elevat durant tot l'any. En aquest punt, hi tindran un paper molt important dos gironins que han acompanyat l'entrenador sorià cap a Sevilla: els "Jordis" de Machín. Tant Guerrero com Balcells tenen una important feina per aconseguir que els jugadors arribin en plenes condicions a la primera ronda prèvia de competició europea.