El Barça-Sevilla de Supercopa es podria jugar a partit únic i en un camp neutral

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha proposat al Barcelona i al Sevilla que la Supercopa d'Espanya es disputi a partit únic i en terreny neutral (possiblement a Tànger) el diumenge 12 d'agost, decisió que està pendent de confirmació malgrat que el Barcelona ja havia donat el seu vist-i-plau.

Així li ho va fer saber l'organisme als uns i als altres durant la reunió mantinguda a la Ciutat del Futbol de Las Rozas i que va comptar amb la presència del president Luis Rubiales, del responsable de Relacions Institucionals i Esportives del Barcelona, Guillermo Amor, del CEO del club blaugrana Oscar Grau, del president del Sevilla, José Castro, i del director general del conjunt andalús José María Cruz.

Una vegada traslladada aquesta proposició els equips l'analitzaran i anunciaran la seva decisió final durant les properes hores. En cas que no hi hagi acord, es recorrerà a l'arbitratge del Consell Superior d'Esports (CSD). «La proposta és que la seu sigui neutral i que el partit es jugui el dia 12. El dia 9 el Sevilla té partit europeu i en aquest cas li hauríem de donar com a mínim quaranta-vuit hores de descans. El Barcelona també ho ha entès així i el dia 12 és l'idoni i l'elegit», va dir Rubiales.