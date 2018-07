David Castro adverteix del nivell del Campionat d'Espanya

El manxec David Castro, un dels màxims favorits a imposar-se demà en el Campionat d'Espanya de Triatló, ha advertit avui del nivell de la prova i ha citat entre els seus principals rivals el malagueny Ignacio González o els catalans Genís Grau i Àlex Domènech.

Castro ha obtingut bons resultats en les últimes quatre competicions que ha disputat -Zarautz, Lekeitio, Sant Sebastià i el Grand Prix de París-, però González s'ha proclamat al juny campió de la Copa d'Europa de Holten a Holanda.

En conseqüència, el manxec, que organitza a Banyoles un campus amb Sara Guerrero, ha recordat que, en aquesta localitat, va guanyar un Campionat d'Europa, però que també va caure l'any passat en la transició, per això evita el paper de favorit i elogia el moment de forma dels seus rivals.

David Castro ha explicat que, després de repetir presència en aquest municipi català, se sent "un veí més" i insisteix que el nivell serà demà "molt bo en totes les categories".

Castro cita altres noms en la seva llista d'esportistes que arriben en un bon moment a Banyoles com els de Jordi García o Lucas Mola i reitera que "el nivell és molt fort i la cosa estarà renyida".

El manxec ha estat avui en la presentació dels últims detalls de la prova, que coincidirà amb el classificatori europeu per als Jocs Olímpics de la Joventut de Buenos Aires 18 i amb el Campionat d'Espanya d'Acuatlón de diumenge.

La triatleta catalana Anna Flaquer ha explicat en el seu torn que creu que ha preparat "bé" la competició i que demà pot ser "un gran dia".

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat la presència el cap de setmana de prop de 2.700 esportistes a la ciutat amb representants de 37 països.

"Estic segur que serà un èxit", ha indicat Noguer, que ha tingut paraules de record per a Carolina Routier, una de les espanyoles més llorejades en triatló, que es va lesionar l'abril passat mentre s'entrenava prop de l'escenari de la competició de demà.

El director tècnic de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge García, ha explicat avui que, per a l'entitat que representa, "Banyoles és una de les seus més importants dins del calendari per no dir la que més".

García ha subratllat a més que, en aquesta ocasió, "s'ha conjugat el Campionat d'Espanya amb una prova internacional com és el classificatori europeu per als Jocs Olímpics de la Joventut, així que l'escenari que s'espera és de deu".