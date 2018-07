La Fiscalia estudia reobrir el cas del trasplantament de fetge a Abidal

La Fiscalia de Barcelona estudia si demana reobrir la investigació per la presumpta compra d'un fetge per a l'exjugador del Barcelona Eric Abidal per part del llavors president del club, Sandro Rosell. Un cas que el magistrat del Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona va arxivar a principis d'any.

Fonts de la Fiscalia van explicar ahir a l'agència Europa Press que s'està estudiant, després de l'arxivament provisional del cas que es basava en un escolta telefònica a Rosell, investigat per l'Audiència Nacional per presumpte blanqueig. La causa es va arxivar després de la negativa de França a donar curs a una comissió rogatòria del Jutjat per a prendre declaració al cosí de l'esportista, que va fer la donació. Ara la Fiscalia estudia totes les opcions per determinar si hi ha altres proves o diligències a practicar que poden sol·licitar-se, ja que l'arxiu de la causa només va ser provisional i permet ser reobert. Paral·lelament, el mateix Abidal, ara secretari tècnic blaugrana, publicava ahir una fotografia en el seu compte d'Instagram. Se'l veia al costat del seu cosí just després del trasplantament de fetge, que es va dur a terme el 2012. «Vull demanar respecte pel meu cosí Gerard i defensar la seva honorabilitat», hi va escriure.