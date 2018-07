La pivot txeca Julia Reisingerova, nou fitxatge de l'Uni Girona

L'Spar Citylift Girona ha confirmat aquest matí la incorporació d'una jove promesa del bàsquet europeu: Julia Reisingerova. Nascuda l'any 1998 (20 anys) a la República Txeca, la pivot amb una alçada d'1,94 cm destaca pel seu joc d'esquena sota la cistella i el seu tir de mitja-llarga distància.

La temporada passada va jugar amb l'Snatt's Femení Sant Adrià i va obtenir uns registres molt destacats (9,6 punts i 5,5 rebots de mitjana per partit). A més, l'abril d'aquest any, es va posicionar en el número 35 del Draft de la WNBA per "Los Angeles Sparks".