Marc Gasol dona per fet que el Bàsquet Girona competirà a LEB Plata

Al mig de la pista de Fontajau i ben elegant. Marc Gasol ha presentat així aquest migdia el partit que demà ell i el seu germà Pau protagonitzaran al pavelló gironí; un duel de caire amistós i també benèfic, que reunirà a un bon grapat d'estrelles del panorama nacional i també a alguns jugadors de l'NBA.

Marc, qui s'ha sentit "molt especial" per tornar a Fontajau, ha parlat d'una "celebració" entre dos equips que, tot i l'ambient teòricament relaxat, voldran "guanyar" tot esperant que "el públic gaudeixi i s'ho passi bé".

Entre d'altres coses, l'actual pívot dels Grizzlies de Memphis també ha parlat de la possibilitat que el Bàsquet Girona, club que ell presideix, tingui el seu sènior aquesta propera temporada a LEB Plata. L'entitat va presentar tota la documentació i n'és un ferm aspirant. Marc va donar per fet aquest salt. "No ho teníem previst, però davant aquesta oportunitat hem decidit actuar. Ara se'ns presenta la necessitat de professionalitzar l'estructura. Per exemple, estem a la recerca d'un director general. Ens hem d'obrir al territori i començar a buscar patrocinadors. No havíem pensat que seria tan ràpid, però el salt hi és", ha dit.