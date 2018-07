Oriol Alsina s'asseurà de nou a la banqueta del Llagostera en el retorn a Tercera

Enigma resolt. Era una possibilitat que havia guanyat força a mesura que avançaven les setmanes, però no va ser fins ahir que el Llagostera va confirmar la identitat del nou inquilí de la banqueta. Oriol Alsina, l' alma mater del club blaugrana des de fa un munt de temporades, ha decidit agafar de nou les regnes de la primera plantilla i rellevar així Òscar Álvarez, qui va deixar el càrrec un mes enrere. Res nou per a Alsina, qui ja sap de què va això d'entrenar al Llagostera, entitat en què ha exercit més d'un rol des que hi va aterrar ara fa dues dècades.

El mes de maig del 2017, un cop lligada la permanència a la Segona Divisió B, el maresmenc va decidir deixar la banqueta i fer de director esportiu. Fa poc més d'un any d'això, quan es va apostar per Òscar Álvarez, fins llavors el seu segon. Una temporada després, i amb el descens consumat a la Tercera Divisió, Alsina i el club han decidit redreçar de nou el rumb. Amb la banqueta òrfena des de fa setmanes, ha estat ell qui ha acceptat fer d'entrenador d'una plantilla que intentarà recuperar la categoria perduda. Segons explicava el Llagostera mitjançant un comunicat, Alsina hauria refusat «importants ofertes de clubs del país i d'altres racons del món».

Amb ell al capdavant de l'equip, els gironins aconseguien viure la seva època daurada, pujant des de la modesta i ja desapareguda Tercera Regional (actual Quarta Catalana) fins a la Segona Divisió A, el futbol professional. Set ascensos en tan sols deu anys. Una autèntica barbaritat. A la categoria d'argent va deixar pas a Santi Castillejo, primer, i després a Lluís Carrillo. Amb el retorn a la categoria de bronze, s'hi va tornar a posar, fins que Òscar Álvarez el va rellevar de nou. Ara, toca una nova època. Aquest cop a Tercera. La seva presentació oficicial serà aquest dilluns, a un quart de sis. Dia en què l'equip iniciarà la pretemporada.