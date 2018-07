El trialó deixarà un impacte econòmic a Banyoles d'un milió

Tot està a punt a Banyoles per ser la capital europea del triatló aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya de triatló sprint i d'aquatló i amb el classificatori europeu pels Jocs Olímpics de la Joventut que se celebraran el mes d'octubre a Buenos Aires. Entre els triatletes favorits a emportar-se l'or en l'elit masculina destaquen David Castro, Ignacio González, el garrotxí Genís Grau, en el seu primer any com a elit i amb una 30a posició en la Copa d'Europa de Melilla 2018, i Jordi García, del Fasttriatlón CN Montjuic. La prova, que reunirà 2.600 atletes, es va presentar ahir.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va explicar que «tindrem més de 2.600 triatletes en el 8è any consecutiu que organitzem una competició internacional». Noguer va incidir en que «a les proves no vindran els triatletes sols sinó que molts vindran acompanyats de la seva família deixant, així, un pòsit esportiu però també econòmic, calculat en un milió d'euros». En l'acte l'alcalde va agrair la feina dels voluntaris.