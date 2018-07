Banyoles corona Grau i Alonso campions d'Espanya de triatló

Banyoles s´ha convertit, una vegada més, en un dels principals focus esportius del continent. La ciutat, amfitriona de grans campionats de rem o de BTT, aquest cap de setmana ha tornat a fer gala de les seves condicions immillorables per als esportistes i acull el Campionat d´Espanya de Triatló Sprint i d´Aquatló, a més de la prova de qualificació europea per als Jocs Olímpics de la Joventut, que s´han de celebrar a Buenos Aires del 6 al 18 d´octubre.

De fet, aquesta prova qualificatòria ha estat la primera a dur-se a terme en la jornada de dissabte. El repte era fer un triatló esprint: 750 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres corrent. A dos quarts de deu del matí es va donar la sortida a la prova femenina. Un total de 70 participants van prendre part a la prova, en la que competien triatletes nascudes el 2001 i el 2002. La més ràpida de la prova va ser la italiana Chiara Lobba, que va aconseguir completar la prova amb un temps d´1 hora i 21 segons. La italiana va superar el tram de natació amb un temps de 10:40, el ciclista amb 29:38 i la cursa a peu amb 17:55, donant-li el primer lloc i la classificació directa per als Jocs Olímpics de la Joventut. La van acompanyar al podi la francesa Emily Noyer i la portuguesa Inês Rico, que van arribar 4 i 9 segons més tard, respectivament.

La segona prova del dia va ser la masculina, en la que hi van participar un total de 69 atletes. El guanyador va ser el neozelandès Dylan McCullough (54:52), però fora de competició. Pel que fa als europeus que es jugaven la classificació per a Buenos Aires, el primer va ser el francès Baptiste Passemard, que va acabar amb un temps de 55:08, després de completar la natació amb un temps de 9:29, la cursa ciclista amb 27:51 i la cursa a peu amb un temps de 16:04. En total va trigar cinc segons menys que el segon classificat, el portuguès Alexandre Montez i tretze segons menys que el tercer, l´hongarès Gergely Kiss. Cal destacar que el primer espanyol classificat va ser Igor Bellido (56:00) i, amb el seu dotzè lloc va aconseguir plaça per a Buenos Aires.

El torn dels grans

La jornada de la tarda va ser per a les competicions d´elit. Tant la femenina, en primer lloc, com la masculina, per acabar la jornada. La prova femenina va desenvolupar-se ja sota la pluja de la tarda, amb una cursa en la que es va decidir tot en el tram a peu, on es van destacar tres triatletes que s´ho van jugar tot al final de la prova. La gallega Melina Alonso va aconseguir imposar-se a les seves companyes d´escapada, la madrilenya Cecilia Santamaría, segona, i la valenciana Francisca Tous. Alonso va completar la prova amb un temps d´1:00:32, un segon més ràpida que Santamaría, amb qui van lluitar en un bon esprint final, mentre que Tous va quedar més despenjada en els darrers metres, entrant a deu segons de la guanyadora.

En la prova masculina encara hi va haver més atletes implicats en l´esprint final de la prova, en el que es va imposar l´atleta de Castellfollit Genís Grau, sobre Jordi Garcia. Grau va sortir primer, però amb Garcia molt enganxat, així com el madrileny Sergio Octavio Mancebo i, de mica en mica, es va anar conformant un gran grup en el que hi van arribar a haver una dotzena de corredors.

A mesura que avançava la cursa, però, el ritme va anar fent selecció i, a l´equador de la cursa ja només l´encapçalaven cinc atletes, amb Genís Grau controlant-los en tot moment. L´esprint entre els cinc atletes va ser trepidant, sent Grau el que se sentia més fort i va intentar-ho primer, enduent-se el premi de la victòra, amb un temps de 54:32. En segon lloc, dos segons més tard, va entrar Jordi Garcia, mentre que Camilo Puertas i Javier Lluch entraven empatats com a tercers (54:38). Avui se celebraran les proves d´Aquatló, una disciplina que combina natació i atletisme realitzant 2,5 quilòmetres corrent, un nedant i altre cop 2,5 corrent.