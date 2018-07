Hierro deixa de ser director esportiu de la Federació

Fernando Hierro i la RFEF han comunicat aquest diumenge que, tot i tenir el primer contracte en vigor com a director esportiu, els seus camins se separen, circumstància en la qual la Federació li agraeix "el seu compromís i sentit de la responsabilitat".

L'últim seleccionador espanyol de futbol, càrrec que ha ocupat al Mundial de Rússia després de la sortida de Julen Lopetegui, "declina tornar al seu anterior càrrec com a director esportiu de la RFEF per buscar nous horitzons i emprendre nous reptes professionals", diu una nota de la RFEF.

"Després de molts quilòmetres caminant junts, la Reial Federació Espanyola de Futbol i Fernando Hierro posen fi a la seva relació un cop finalitzada la participació d'Espanya al Mundial de Rússia", afegeix.

Després de dos etapes com a director esportiu de la Federació, la primera entre 2007 i 2011 -quan Espanya va guanyar l'Eurocopa de 2008 amb Luis Aragonés com a seleccionador i el Mundial del 2010 amb Vicent del Bosque- i la segona des de novembre de 2017 fins ara, la RFEF "vol agrair a Fernando Hierro seu compromís i sentit de la responsabilitat al posar-se al capdavant del combinat nacional en unes situacions extraordinàries, així com en l'acompliment de totes les seves funcions en la que sempre serà casa seva".