Pau vs Marc: Una festa plena d'estrelles a Fontajau

Febrer del 2015. Madison Square Garden de Nova York, un dels escenaris esportius més emblemàtics del planeta. L´All-Star Game va ser l´excusa perfecta perquè dos germans, Marc i Pau Gasol, protagonitzessin el salt inicial. El preludi d´un matx que acabaria amb un 163-158 al marcador. I alhora un salt que portaria cua. Tant, que s´ha convertit en l´artífex del partit que aquest vespre (20.00 hores) acollirà el pavelló de Fontajau. Salvant les distàncies, una nova oportunitat perquè els dos Gasol es vegin les cares, envoltats també d´una particular constel·lació d´estrelles. Un enfrontament amistós de caire solidari que, després de presentar-se a Sant Boi de Llobregat, ahir es va fer a Girona. Al mig de la pista, i vestit de vint-i-un botons, Marc s´encar­regava d´assegurar que el públic que avui ompli les graderies «gaudirà» i s´ho passarà d´allò més bé.

Tots dos germans lideraran dos equips amb jugadors de la Lliga Endesa i també de l´NBA, en un partit benèfic que tindrà com a objectiu ajudar al finançament de clubs de bàsquet estatals amb pocs recursos. La recaptació anirà dirigida a les beques Basket4All, una iniciativa impulsada per la Gasol Foundation. Hi podran optar tots aquells equips de categories benjamí, aleví i infantil que certifiquin que disposen de pocs recursos econòmics. I del caire més solidari, a l´apartat més lúdic i festiu. Perquè el matx, a part de fer vibrar al públic que se citi a Fontajau, servirà perquè Marc Gasol s´intenti venjar del salt inicial que va perdre contra el seu germà ara fa tres anys. «El salt és l´excusa. És més una celebració. Volem estar amb la gent, amb la ciutat», deia ahir.

Això sí, assegurava que un i altre equip «voldrem guanyar. Serà un ambient més distès, però tots tenim aquell gen competitiu que ens farà anar a totes». No s´inventava pas res Marc Gasol. El seu equip, dirigit per Pedro Martínez, estarà format per Juan Carlos ­Navarro, Víctor Claver, Fernando San Emeterio, Sergio Llull , Víctor Sada, Pablo Aguilar, Jordi Trias, Javi Beirán, Sebas Saiz i Dillon Brooks, aquest últim dels Grizzlies de Memphis. Al costat de Pau Gasol, homes com Felipe Reyes, Pierre Oriola, Àlex Mumbrú, Ricky Rubio, Juancho Hernangómez, David Lee (ex de Golden State) i Jimmy Butler, dels Wolves. A la banqueta, Joan Montes.

«Hem hagut de passar alguns filtres i per qüestió de dates ens ha costat una mica més que vingui la gent que volíem de bon inici. La intenció és que hi haguessin jugadors que han significat molt per a mi, amb la intenció de reviure aquelles tardes i nits en les qual he gaudit tant», deia, tot rememorant la seva etapa a Fontajau, quan va vestir la samarreta de l´Akasvayu. Va dir que celebrar el partit al pavelló gironí «sempre havia estat la primera opció» i de la seva carrera, va admetre que «m´agradaria jugar com més temps millor. Fins que no pugui més».