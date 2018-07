Vettel guanya a la bogeria final de Silverstone i amplia el seu lideratge

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) ha sortit guanyador aquest diumenge de la bogeria final al Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1, amb dos 'safety cars' seguits, ampliant així el seu lideratge del Mundial respecte a l'anglès Lewis Hamilton (Mercedes) , que ha acabat segon després d'una gran remuntada; mentre, l'espanyol Fernando Alonso (McLaren) ha acabat vuitè i el seu compatriota Carlos Sainz (Renault) ha abandonat després d'un contratemps amb un cotxe Haas.

Vettel ha completat les 52 voltes al circuit de Silverstone fins a creuar la bandera a quadres per davant del mateix Hamilton i de l'altre monoplaça Ferrari, el del finlandès Kimi Raikkonen. La dolentíssima sortida de Hamilton el va forçar a remuntar per arreglar els seus errors i mantenir-se prop del germànic en aquesta desena prova del campionat i, per tant, en la classificació general.

Així mateix, l'asturià Fernando Alonso ha tornat a puntuar gràcies al seu vuitè lloc i sent conscient que el seu objectiu realista és gaudir cada vegada que finalitza en el Top Ten. I la nota negativa va ser per al madrileny Carlos Sainz, que va concloure per segona carrera seguida fora dels punts, gràcies al seu abandó en la volta 38 a causa d'aquest llanci amb el francès Romain Grosjean (Haas).