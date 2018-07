Comença la nova era d'Oriol Alsina al Llagostera

Un any després de fer un pas enrere i centrar-se en la direcció esportiva, Oriol Alsina ha tornat avui a dirigir un entrenament del Llagostera. El tècnic maresmenc torna a les banquetes i agafa de nou el timó de l'equip després del descens a Tercera Divisió. Aquesta tarda ha estat presentat abans de començar a fer suar els seus jugadors. L'entrenador ha explicat durant la seva presentació que l'objectiu del Llagostera no ha de ser pujar tan sí com no a Segona B. "No hem de caure en l'error de temporades anteriors on es deia que per haver baixat érem favorits. Serà molt complicat. Primer hem de consolidar-nos i veure on podem arribar". Alsina comptarà amb Òscar Álvarez, tècnic el curs passat, com a segon entrenador. "Una de les coses que m'ha fet decidir és que l'Òscar fos el meu ajudant i que la majoria de jugadors volguessin que tornés! ha dit.