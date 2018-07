La FIFA adverteix de sanció el croat Vida per cridar en un vídeo «Glòria a Ucraïna»

Domagoj Vida, un dels protagonistes de la victòria de dissabte de la selecció de Croàcia contra Rússia, no només va destacar al camp marcant un dels dos gols del seu equip i també a la tanda de penals. El que va fer fora de la gespa també porta cua. Almenys per la FIFA. Al màxim organisme del futbol no li ha agradat gens ni mica que el jugador, enregistrat després del matx entonant el «Glòria a Ucraïna», fes servir un lema que utilitzen els antirrussos nacionalistes que s'oposen a l'annexió de la península de Crimea. Tant és així, que el Comitè de Disciplina de la mateixa FIFA va enviar una notificació de sanció al central croat per aquestes paraules.

L'autor del segon dels dos gols que va marcar Croàcia a Rússia, va ser enregistrat al costat de l'exfutbolista Ognjen Vukojevic; un video que va ser pujat al Facebook per un periodista ucraïnès. En un tres i no res, les imatges van generar un fort enrenou al país organitzador de l'actual Mundial de futbol.

«Podem confirmar que el Comitè Disciplinari de la FIFA ha enviat una notificació al jugador Domagoj Vida a causa de la seva declaració en un video després de la celebració de la Copa Mundial de la FIFA entre Rússia i Croàcia», indicaven fonts de la Federació Internacional. El Codi Disciplinari de la FIFA prohibeix «consignes polítiques en qualsevol forma», el que li podria generar una sanció a Vida, que va jugar al Dinamo de Kíev entre el 2013 i el 2017.