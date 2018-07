Fornells tanca l'Open BTT Girona 2018

Ahir va disputar-se la darrera cursa de l'Open BTT 2018 – Càrniques Celrà que va tenir lloc a Fornells de la Selva amb l'organització del BTT Fornells de la Selva, i en la qual van participar 218 corredors que van desafiar la forta calor.

Les curses es van celebrar de manera paral·lela en dos circuits, un per als grans i un per als petits. La sortida dels Júniors i Màster 40, després, va anar seguida dels cadets, les Fèmines i Màsters 50 i 60. Paral·lelament, es van disputar totes les curses de promoció, en diferents circuits adaptats a les seves categories: prebenjamins, benjamins, principiants i alevins.

La matinal va acabar amb una exigent cursa per les categories Elit, Sub-23 i Màster 30. La sorpresa va ser la victòria de l'Elit Oriol Frigola (Irontech-Tecnic-Ambisist), que va imposar-se per davant del sub2-3 Guillem Cassú (Gerunda), recent als podis Europeus. En Màster 30, Eloi Batllori (Medinyà) va guanyar la cursa forçant la seva llei. Per la seva banda, la prova femenina d'elit se la va endur Meritxell Figueres (Artsport-Ceràmic de Luxe)

Els principals triomfadors a la general final van ser: Elit: Francesc Freixer (Esteve); Fèmines Elit: Laura Terrades (Irontech-Tecnic-Ambisist).