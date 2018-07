Luis Enrique, nou seleccionador d'Espanya

Luis Enrique Martínez, exentrenador del Barcelona i exjugador, entre uns altres, de l'Sporting, de l'equip blaugrana i del Reial Madrid, serà el nou seleccionador espanyol durant dos anys, en substitució de Fernando Hierro, segons ha anunciat aquest dilluns el president de la Reial Federació Espanyola de futbol (RFEF), Luis Rubiales, a la Ciutat del futbol de Las Rozas (Madrid).



"S'ha aprovat per unanimitat la contractació pels propers dos anys de Luis Enrique. Hi ha un acord total i la setmana que ve serà la presentació. Va ser relativament senzill perquè ell volia ser seleccionador. Ha tingut ofertes molt importants, però volia liderar aquests dos anys i esperem que sigui amb èxit. No hem parlat amb ningú més ", ha dit Rubiales després de la reunió de la Junta Directiva de la RFEF.





Èxits amb el Barcelona

Luis Enrique s'imposa així a un càsting per ocupar el relleu de Fernando Hierro per al qual s'havien estudiat altres alternatives com les de Quique Sánchez Flores, José Miguel González 'Míchel' o la del seleccionador de Bèlgica, el català Roberto Martínez, que disputa aquest dimarts la semifinal del Mundial contra França.L'extècnic del Barcelona va obrar un currículum d'envegadura en el seu pas pel club blaugrana, entre 2014 i 2017, amb el qual va conquistar el triplet de 2015 i un global d'una Lliga de Campions, dues Lligues, tres Copes del Rei, 1 Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya. Abans es va asseure a les banquetes del Celta (2013-14), Roma (2011-12) i Barça B (2008-11).