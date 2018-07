Paulinho deixa el Barça per tornar al Guangzhou xinès

El Guangzhou Evergrande xinès va fer oficial ahir el retorn del migcentre brasiler Paulinho, que abandona el FC Barcelona just una temporada després que es produís el seu fitxatge pel club blaugrana per 40 milions d'euros a l'estiu de 2017. El traspàs s'hauria concretat ara per 50 milions, segons diverses fonts.

Paulinho només haurà estat una temporada a la Ciutat Comtal. Amb el Barça hi ha guanyat Laliga i la Copa del Rei i va mostrar una gran participació en el joc blaugrana.

Ara el migcentre brasiler torna a marxar al mateix club xinès del que va arribar fa un any. «Benvingut de nou», apuntava el club xinès al seu web, apuntant que es tractava d'una cessió amb opció de compra obligatòria.