Peter Sagan es vesteix de groc en una segona etapa molt accidentada

El ciclista eslovac Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) va adjudicar-se ahir la victòria a l'esprint en la segona etapa del Tour de França, de 182,5 quilòmetres entre les localitats de Mouilleron-Sant-Germain i La Roche-sur-Yon, un resultat que li va permetre enfundar-se el mallot groc després que el primer líder de la cursa, el colombià Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), caigués a menys de dos quilòmetres de meta.

El vigent campió del món de ruta, segon en l'etapa inaugural, va mostrar la seva fortalesa en l'esprint final, en què va imposar-se a l'italià Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) i al francès Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segon i tercer, respectivament.

Mentrestant, Alejandro Valverde (Movistar) va aconseguir acabar setè en el grup capdavanter després que el pilot quedés tallat per una caiguda múltiple a falta d'1,8 quilòmetres, que va cobrar-se l'anterior líder com a principal víctima. Avui, la competició prosseguirà amb la disputa de la tercera etapa, la contrarellotge per equips, que cobrirà 35,5 quilòmetres amb sortida i meta a la localitat de Cholet, també a la regió dels Països del Loira.