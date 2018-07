Vettel s'imposa a casa de Hamilton per consolidar el seu domini al Mundial

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va sortir guanyador ahir de la bogeria final que es va viure en el Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1, amb dos safety cars seguits, refermant així el seu lideratge del Mundial respecte a l'anglès Lewis Hamilton (Mercedes) que tot i competir a casa va haver de conformar-se amb la segona plaça, després d'una gran remuntada. Fernando Alonso (McLaren) va acabar vuitè i el seu compatriota Carlos Sainz va haver d'abandonar el circuit per un contratemps amb un cotxe Haas.

Vettel va completar les 52 voltes al circuit de Silverstone fins a creuar la bandera a quadres per davant del mateix Hamilton i de l'altre monoplaça Ferrari, el finlandès Kimi Raikkonen. La mala sortida de Hamilton va forçar-lo a fer una remuntada frenètica per arreglar els seus errors i mantenir-se a prop de l'alemany en aquesta desena prova del campionat i, en conseqüència, de la classificació general.

D'aquesta manera, Vettel se situa líder amb vuit punts d'avantatge sobre Hamilton. L'alemany suma la 51a victòria de la seva carrera i iguala amb Alain Prost en el podi històric de l'F1.

Per altra banda, l'asturià Fernando Alonso va tornar a puntuar gràcies a la seva vuitena posició i sent conscient que el seu veritable objectiu és gaudir cada vegada que finalitza dins el top ten. La nota negativa d'ahir va ser per al madrileny Carlos Sainz, que va acabar per segona vegada consecutiva fora dels punts, a causa de deixar la cursa en la volta 38 per un contratemps amb el francès Romain Grosjean (Haas).