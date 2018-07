L'Olot manté l'aposta gironina i fitxa el lateral Pep Chavarría (Figueres)

Després d'Alan Baró (Central Coast Mariners) i Marc Nierga (Lleida), l'Olot va concretar ahir la seva tercera incorporació de la temporada. Es tracta del lateral esquerre Pep Chavarría que arriba procedent del Figueres, on en poc més d'una temporada s'ha guanyat el cartell de ser un dels joves amb més projecció de la demarcació. Amb només 20 anys ha acumulat més de vint partits a Tercera Divisió a Vilatenim des que hi va debutar el 2006 i s'ha guanyat fer el salt a la categoria de bronze. Chavarría va ser presentat ahir mateix com a nou jugador del club garrotxí. «Estic molt content de ser aquí, és una oportunitat que no podia deixar escapar. És un pas endavant per mi, és un gran club» assegurava Chavarría durant l'acte.

Sergi Raset, secretari tècnic del conjunt olotí, va explicar per què el club havia apostat per Chavarría. «És un jugador jove amb trajectòria al Figueres. És molt intens, té un bon nivell tècnic i un marge de creixement molt gran. És potent i amb molt bones condicions físiques», deia. En aquesta línia Raset considera que Chavarría serà un lateral amb molta projecció ofensiva. «El veig com un lateral ofensiu que ens donarà profunditat i amplitud amb pilota, a més a més de força i centrades per la banda. Serà un punyal per l'esquerra». En aquesta línia, Chavarría explicava que a Olot pot «créixer futbolísticament i com a persona. M'he reconvertit a lateral esquerre, tinc arribada, velocitat i m'agrada estar en contacte amb la pilota».

Després de Chavarría, l'Olot està negociant l'arribada d'un nou migcentre defensiu que completi el mig del camp de l'equip que prepara Raúl Garrido. Demà passat els jugadors se sotmetran a les revisions mèdiques i divendres, el tècnic valencià dirigirà el primer entrenament del curs 2018-19.