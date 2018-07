Luis Enrique és l'escollit com a nou entrenador de la selecció espanyola

L'exentrenador del Barça Luis Enrique Martínez serà el nou seleccionador nacional de futbol fins a l'Eurocopa de 2020 en substitució de Fernando Hierro, segons va anunciar ahir el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. «S'ha aprovat per unanimitat la contractació pelr as propers dos anys de Luis Enrique. Hi ha un acord total i la setmana que ve hi haurà la presentació. Va ser relativament senzill perquè ell volia ser seleccionador. Ha tingut ofertes molt importants, però volia liderar aquests dos anys i esperem que sigui amb èxit. No hem parlat amb ningú més», va dir Rubiales. Al mateix temps, el president va revelar que l'exporter José Francisco Molina és el nou director esportiu de la selecció, càrrec vacant des que Hierro s'havia fet càrrec de la banqueta.

Luis Enrique s'imposa així en un càsting per ocupar el relleu de Fernando Hierro pel qual s'havien pensat altres alternatives com les de Quique Sánchez Flores, Míchel González o Robert Martínez. «No tindrà clàusula de rescissió. Entenem que si qualsevol seleccionador vol sortir necessitem parlar nosaltres i si establim una clàusula de rescissió això s'impedeix. Però sí que té una clàusula, tant ell com nosaltres, de penalització, en cas de ruptura de contracte, que és bastant habitual», va explicar Rubiales.

L'extècnic del FC Barcelona, Celta de Vigo i Roma va assolir un currículum d'envergadura al pas pel primer equip blaugrana, entre 2014 i 2017, amb el qual va conquistar el 'triplet' de 2015 i un global d'una Lliga de Campions, dues Lligues, tres Copes del Rei, un Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya. Abans s'havia assegut a les banquetes del Celta de Vigo (2013-14), Roma (2011-12) i Barça B (2008-11), amb el qual va aconseguir l'ascens a Segona A.