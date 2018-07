Oriol Alsina ja torna a manar des de la banqueta

Després de prendre's un any sabàtic, i seguir les evolucions de la UE Llagostera-Costa Brava únicament com a director esportiu, Oriol Alsina va començar ahir la que serà la seva segona etapa a la baqueta del conjunt gironí. L'experiència i resultats assolits anteirorment l'avalen sobradament, i això és precisament el que espera poder aprofitar per reviure els èxits més recents del club. Però una cosa és la il·lusió i una altra la realitat. Després d'una temporada desastrosa, l'equip va caure a Tercera Divisió i ara Alsina torna amb el risc que es generin expectatives massa elevades. En la seva presentació com a nou entrenador dels llagostarencs Alsina es va mostrar clar tant a l'hora de fixar els objectius com també d'apuntar a les dificultats a les quals hauran de fer front a Tercera Divisió. «No hi haurà cap partit fàcil, hi ha rivals fets per pujar i històrics de la categoria. Crec que no hem de caure en l'error de temporades anteriors, on es deia que per haver baixat érem favorits. Serà molt complicat» va dir. Per tot plegat va ser clar a l'hora d'assegurar que «primer hem de consolidar-nos a Tercera i després veure on podem arribar. Estem motivats, si algú no ho està ja sap què es trobarà».

Per tirar endavant aquest repte treballarà envoltat de gent de la seva màxima confiança. D'aquesta manera, Alsina explicava que «una de les coses més importants» a l'hora de decidir-se va ser «que l'Òscar Álvarez -entrenador el curs passat- fos el meu ajudant i també que la majoria de jugadors volguessin que tornés. He complert amb la meva paraula».

A més a més d'Álvarez, continuaran al cos tècnic d'Alsina el preparador físic Jordi Mir, el fisioterapeuta Eduard Bardera i el delegat Israel Simón, als quals s'afegiran Juan Francisco Gómez, com a tercer entrenador i Jordi Cumellas com a preparador dels porters.