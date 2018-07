Adroher destaca l'ambició d'Espanya a l'Europeu

Amb la motivació intacta. Així enfrontarà el maçanetenc Jordi Adroher el nou repte que l'espera dissabte vinent a La Corunya: el Campionat d'Europa d'hoquei patins. Ahir mateix va posar rumb cap al nord-oest de Galícia per concentrar-se amb la selecció espanyola, de la qual és l'únic jugador gironí convocat.

«A la selecció som molt ambiciosos i la veritat és que volem competir bé. Anirem partit a partit i intentarem fer un bon campionat», assegura Adroher. El combinat espanyol, que es troba al grup B, inaugurarà l'Europeu i debutarà dissabte a les vuit del vespre en un partit contra la selecció anglesa. També es veurà les cares amb Holanda, Alemanya, Bèlgica i Itàlia, seguint aquest ordre.

El davanter, de 33 anys, ha expressat que li fa «especial il·lusió poder disputar aquest campionat, pel qual ens hem estat preparant per arribar el més lluny possible». Tenint en compte el seu palmarès, queda clar que continuarà fent el possible per guanyar el campionat. Destaquen una Copa del Rei (2009), la Lliga (2010) i la Copa d'Europa (2010, 2016). A més dels títols aconseguits mentre jugava a Itàlia i els d'ara a la Lliga portuguesa. Amb la selecció, de moment, ha assolit una Copa del Món (2009), el Campionat d'Europa de 2010 i l'any 2017 va ser campió dels World Roller Games. Es diu aviat.

El jugador, format al SHUM Maçanet i que va renovar el mes passat amb el Benfica, valora positivament la quarta temporada que passarà al club de Portugal: «S'hi viu molt bé. Estic molt content al club, que em dona totes les possibilitats per competir bé. És un plaer estar allà». Adroher va ser clau per aixecar la segona Copa Intercontinental dels portuguesos, deixant fora al Reus Deportiu.

L'OK Lliga gironina



Retirar-se a casa, sempre és una opció ben vista pels esportistes. Adroher però, no ho té del tot clar. «És cert que en un futur m'agradaria tornar a Girona, però l'esport és incert i mai es pot dir al cent per cent. Ara estic en aquesta etapa a Portugal i vull donar-los el millor de mi», explica.

No obstant això, considerant els dos equips gironins que competeixen a l'OK Lliga, sempre pot ser una opció. «És molt important per a la demarcació que hi hagi dos equips com serien el Girona i el Lloret. És fonamental que hi siguin perquè dona molta visibilitat», sentencia el davanter maçanetenc.