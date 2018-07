«Chicho ens ha aportat rigor i organització, és un malalt del futbol»

Dissabte va fer un any del seu nomenament com a president. Com ha evolucionat el club?

Quan vaig arribar el Peralada ja tenia un conveni de filiació amb el Girona i durant tot aquest any l'hem fet encara més ferm. Després d'un mal inici de temporada, vam aconseguir un èxit esportiu incontestable, amb la permanència a Segona B i la gran segona volta que va protagonitzar l'equip. Ara afrontem l'any de la consolidació i les infrastructures. Estem acabant les obres al nostre estadi, hem ampliat el camp i farà tres metres més de llarg i gairebé tres metres més d'ample. També s'han renovat les instal·lacions que utilitza l'equip, els despatxos, vestidors... i disposarem també d'un camp de gespa artificial. L'any que ve mirarem de millorar la il·luminació i potser fins i tot posar una gespa natural millor que l'actual perquè el terreny de joc tingui els estàndars de qualitat que es mereix l'equip.

L'entesa amb el Girona és satisfactòria?

Molt satisfactòria, diria jo, per part dels dos clubs. És clar que això és futbol i depèn que la pilota entri, de si puges, de si baixes, incidències que poden passar en qualsevol moment. Però la nostra relació és de molta franquesa i sempre la podrem continuar per sobre de les situacions que marquin les circumstàncies. Davant qualsevol canvi en la situació esportiva d'algun dels dos clubs, segur que en podríem parlar i acabaríem trobant la solució que fos millor per a tothom.

El Peralada va tenir sort trobant el Girona?

Penso que va ser una sort recíproca. Ateses les circumstàncies, no li sabria dir qui va tenir més sort amb l'entesa, és un terme molt relatiu. En aquell moment el Girona necessitava un club a Segona B per dur-hi jugadors i continuar la seva formació i això el Peralada ho va entendre. Per això cal que l'ambient al club sigui bo i que les instal·lacions estiguin a l'altura per poder fer aquesta tasca formativa.

Veient la segona volta de l'equip el curs passat, quin és el sostre del Peralada?

El Peralada no té sostre. Si haguéssim de jugar un play-off d'ascens ho podríem assumir perfectament perquè a Peralada tenim capacitat per muntar infraestructures per rebre molt públic, com ho demostra el Festival, i podríem adaptar el nostre camp. Una altra cosa és que l'objectiu sigui pujar a Segona A, que no ho és de cap manera. L'objectiu és tenir els jugadors en condicions i preparats per si el primer equip, el Girona, els necessita.

Què ha aportat Chicho?

Sense voler ofendre ningú, va aportar un rigor inusual. Rigor i organització. És un malalt del futbol, ho té tot estudiat, té uns coneixements amplíssims. La temporada passada vam ser els líders de la segona volta refent-nos d'una situació molt complicada. No hem d'oblidar, per altra banda, el paper dels tècnics del Girona, d'Ivan Hammouch i de Quique Cárcel, que al final són ells els qui van fer l'equip i em consta que aquest any tornaran a formar un gran bloc.

L'entesa amb el Girona els ha fet crèixer en socis?

Sí, vam crèixer un 30% i a la segona volta, sobretot, vam tenir molt bones entrades al camp. Peralada, al final, és un poble de 1.500 habitants, i tenim uns 240 socis. Els aficionats gaudeixen i les expectatives són bones. Parlant del tema social, hem creat una bona complicitat amb el Figueres, tenim moltes ganes de fer coses plegats. Tots dos presidents som metges (Narcís Bardalet és el del Figueres) i com que la professió ens acosta molt, hem generat aquesta complicitat. Al setembre, per exemple, organitzarem la Copa dels Presidents, un torneig que es farà cada any i que enfrontarà el futbol base dels dos clubs, des de l'escoleta fins a juvenils, durant dos caps de setmana. Hi haurà 14 partits en total, 7 a Peralada i 7 a Figueres, i es puntuarà amb mig punt l'empat i amb un la victòria. També farem un acord perquè els socis del Peralada i del Figueres tingui descomptes per anar a veure l'altre equip.

Diumenge (12.00) hi ha assemblea de socis. Quina situació econòmica els exposarà?

Els explicaré el sotrac que vam tenir i que estem mirant de solucionar. La Federació subvenciona els clubs de Tercera i Segona B amb unes quantitats, a Tercera vam rebre aquesta aportació, i l'estiu passat vam incloure al pressupost els 60.000 euros que ens haurien correspost la temporada 2017/18. La nostra sorpresa va ser quan el gener d'aquest any el Govern treu un decret llei que diu que els filials no poden rebre aquests diners i, per tant, no els hem pogut cobrar, de manera que s'ha generat un forat econòmic. Hem estat batallant, però de moment no hem tingut cap mena de comprensió per part de la Federació Catalana i hem hagut de gestionar sols el tema amb l'Espanyola per fer-los veure que ens apliquen amb caràcter retroactiu la llei. Que ens paguin el curs passat i si aquest volen aplicar la llei, que ho facin, i ja ens acomodarem a la nova situació. Aquests diners són el 20% del pressupost i la Federació Catalana, que hauria d'estar per ajudar els clubs catalans, no ha fet res. El contacte amb el responsable de Segona B me'l vaig fer jo solet agafant el TAV i anant a Madrid.