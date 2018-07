La Lliga de Segona B portarà aquesta temporada l'Olot i el Peralada fins a Conca

La Federació Espanyola de Futbol ha fet públics avui els quatre grups de Segona Divisió B, una proposta que haurà de ser ratificada el dia 24 en l'assemblea general de l'organisme. La distribució de grups manté el Peralada i l'Olot, com la resta de catalans, en el número 3, juntament amb els valencians, balears i aragonesos. La gran novetat és que també hi figura el Conquense, per la qual cosa els dos clubs gironins hauran d'afrontar un llarg desplaçament a Conca. Els dos equips de Castella La Manxa han quedat dividits, el Conquense en el tercer i el Talavera en el quart.

Grup 1

Las Palmas Atlètic

Cultural Leonesa

Ponferradina

Guijuelo

Valladolid B

Burgos

Unionistas de Salamanca

Salmantino

Deportivo Fabril

Celta B

Rápido de Bouzas

Pontevedra

Coruxo

Navalcarnero

San Sebastián de los Reyes

Unión Adarve

Real Madrid Castilla

Fuenlabrada

Atlètic B

SADCF Internacional DSL



Grup 2

Sporting B

Oviedo B

Langreo

Racing

Gimnàstica de Torrelavega

Mirandés

Logroñés

Calahorra

Tudelano

Izarra

Reial Societat B

Bilbao Athletic

Gernika

Leioa

Arenas

Real Unión

Amorebieta

Vitoria

Durango

Barakaldo



Grup 3

Ebro

Terol

Ejea

Atlètic Balears

Conquense

Barcelona B

Cornellà

Lleida

Badalona

Peralada

Sabadell

Olot

Espanyol B

Villarreal B

Ontinyent

Hèrcules

València Mestalla

Alcoià

Castelló

Atlètic Llevant

Grup 4